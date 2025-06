Pavard e il forfait di Inter-Urawa | le sue condizioni in vista del River Plate

Benjamin Pavard salta l’Inter-Urawa Reds a causa di un problema fisico, lasciando in forse anche la sua presenza contro il River Plate. Il difensore francese, escluso dalla formazione e dalla panchina nel debutto mondiale, si trova ora a dover affrontare una sfida importante per recuperare al meglio. La sua condizione sarà determinante nelle prossime partite, in un momento cruciale per la squadra nerazzurra. Attenzione alle sue condizioni nei prossimi giorni, perché il suo ritorno potrebbe fare la differenza.

Un problema fisico tiene costringe fuori Benjamin Pavard per Inter-Urawa Reds. Ecco il punto sulle condizioni del difensore francese, con il match contro il River Plate all'orizzonte. FORFAIT – Benjamin Pavard non ha partecipato sul campo, e neanche in panchina, alla prima vittoria dell'Inter di Cristian Chivu. Proprio pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara del Mondiale per Club, infatti, è arrivata la notizia del forfait del difensore francese. La causa della sua assenza contro l'Urawa Reds Diamonds è, ovviamente di natura fisica. Com'è stato specificato dal club, infatti, il giocatore è alle prese con il riacutizzarsi di un problema alla caviglia.

