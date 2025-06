Paura a Secondigliano esplode bidone davanti a un panificio | locale distrutto danni alle case vicine

Una notte di terrore a Secondigliano: un’esplosione improvvisa davanti a un panificio ha distrutto il locale e danneggiato le abitazioni circostanti. La paura si è diffusa tra i cittadini, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per chiarire le cause di questa drammatica esplosione. Un evento che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza del quartiere. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

Un boato nella notte e l'esplosione, davanti a un panificio di Secondigliano: distrutto il locale, danneggiate le case vicine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura a Secondigliano, esplode un bidone davanti a un panificio: locale distrutto, danni alle case vicine; Forte boato nella notte, residenti terrorizzati: Colpito un noto panificio; Napoli, esplode bidone davanti a un tarallificio a Secondigliano.

Esplosione a corso Secondigliano colpisce storico panificio, indagini sul racket napoletano - Un ordigno esplode davanti al panificio Picardi a corso Secondigliano, causando danni e paura; le indagini dei carabinieri puntano al clan Vanella Grassi e a un possibile racket estorsivo in aumento. Secondo gaeta.it