Paul McCartney atterra al Costa d’Amalfi | vacanza in yacht tra Marina d’Arechi e la Costiera

Paul McCartney ha scelto la suggestiva Costiera Amalfitana come cornice perfetta per la sua vacanza italiana. Atterrato venerdì sera all’aeroporto di Salerno, ha fatto il suo ingresso con eleganza, pronta a vivere un’esperienza indimenticabile tra mare, relax e musica. A bordo del suo lussuoso yacht, tra le acque cristalline di Marina d’Arechi e la bellezza della costiera, l’ex Beatle si prepara a scoprire i tesori nascosti di questa meravigliosa destinazione.

Paul McCartney ha scelto Salerno come porta d’ingresso per la sua vacanza in Italia. L’ex Beatle è atterrato venerdì sera all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi a bordo del suo jet privato, accolto con discrezione prima di imbarcarsi al Marina d’Arechi sul suo mega yacht di lusso. L’artista, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Paul McCartney atterra al Costa d’Amalfi: vacanza in yacht tra Marina d’Arechi e la Costiera

In questa notizia si parla di: paul - mccartney - costa - amalfi

"Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento": i commenti sul via libera al cambio di denominazione - L'intitolazione dell'Aeroporto di Salerno alla Costa d'Amalfi e al Cilento segna un momento storico per il territorio.

Paul McCartney atterra al Costa d’Amalfi: vacanza in yacht tra Marina d’Arechi e la Costiera; Paul McCartney atterra a Salerno: vacanza da star tra Marina d’Arechi e Costiera Amalfitana -; Paul McCartney sbarca all’aeroporto di Salerno: vacanze in yacht nel mare della Costiera.

Paul McCartney atterra a Salerno: vacanza da star tra Marina d’Arechi e Costiera Amalfitana - Stampa Due giorni dopo aver festeggiato il suo 83° compleanno, Paul McCartney è sbarcato venerdì sera all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Scrive salernonotizie.it

Accoglienza amara per Paul McCartney in visita ad Amalfi - yacht di 133 metri per rinfrescarsi con un bel gelato italiano ad Amalfi. Secondo deejay.it