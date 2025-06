pattinaggio tre atleti della primavera convocati per la world cup

Prato si prepara a brillare sulla scena internazionale: tra meno di tre mesi, la città ospiterà i talentuosi pattinatori italiani alla prestigiosa World Cup di Argentina, specialità “obbligatori”. Tre atleti della Primavera sono stati convocati, pronti a sfidare i migliori del mondo e a portare alto il nome dell’Italia. Il commissario tecnico Fabio...

Prato, 22 giugno 2025 - Fra poco più di tre mesi, in Argentina si disputerà la World Cup di pattinaggio, della specialità “obbligatori”. Una manifestazione che vedrà sfidarsi i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici del mondo. E anche la città di Prato sarà rappresentata, in quanto dell'Italia che parteciperà alla massima rassegna continentale faranno parte tre tesserati della Primavera. Il commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, ha infatti convocato per la competizione che inizierà il prossimo 26 settembre a Buenos Aires (per chiudersi il 28 settembre seguente) Desirèe Cocchi (per quanto riguarda la categoria “senior”) Mattia Danesi ed Angela Costantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it