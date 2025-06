Patate conservale accanto a questo frutto | durano una vita e non si rovinano mai | Freschezza e bontà ogni giorno

Le patate, un alimento fondamentale nella nostra cucina, arrivarono in Europa grazie agli esploratori spagnoli tra il 1580 e il 1585. Da allora, sono diventate un pilastro della dieta italiana, amata per la loro versatilità e bontà . Ma sapevi che esiste una tecnica semplice per conservarle a lungo, mantenendo freschezza e gusto? Scopri come preservarle al meglio e goderti ogni giorno patate sempre deliziose e senza sprechi.

Spesso siamo costretti a gettare via alcune patate, ma con questa tecnica semplicissima dureranno davvero a lungo. Le patate arrivarono in Europa grazie agli Spagnoli tra il 1580 e il 1585, dopo essere state scoperte in Cile. In Italia, la loro introduzione è tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, provenienti da Spagna e Portogallo. Tuttavia, l'integrazione nell'alimentazione degli italiani avvennero solo tra il Settecento e l'Ottocento, inizialmente con una certa diffidenza. Oggi le patate sono un ingrediente fondamentale nella cucina italiana, presenti in innumerevoli ricette regionali, dai primi piatti come gli gnocchi, ai secondi, contorni e persino dolci.

