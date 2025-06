Passo del Gavia sbanda e cade in un dirupo per decine di metri | morto motoclistita

Una giornata di passione si è trasformata in tragedia al passo del Maniva, in provincia di Brescia. Un motociclista di 55 anni ha perso il controllo della sua moto, precipitando in un dirupo e perdendo la vita. L'incidente, avvenuto su una strada sterrata, solleva ancora molte questions e richiama l'attenzione sulla sicurezza delle vie di montagna. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, ma questa tragica perdita ci ricorda quanto siano insidiose le sfide della natura.

Collio (Brescia), 22 giugno 2025 – Tragedia oggi, domenica 22 giugno, al passo del Maniva in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 nel territorio comunale di Collio. Stando alle prime informazioni un motociclista di 55 anni è morto precipitando nel vuoto. In base a quanto emerso la tragedia è avvenuta lungo una strada sterrata sul passo del Maniva. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo e avrebbe perso il controllo della moto e sbandando è caduto in un dirupo per decine di metri nel vuoto ed è deceduto. Sul posto l’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato i mezzi di soccorso (ambulanza ed elisoccorso) che hanno operato insieme al personale del Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passo del Gavia, sbanda e cade in un dirupo per decine di metri: morto motoclistita

