Passeggiata botanica al Rossini Site tra le sculture dei maestri del ’900

Scopri il fascino nascosto del Rossini Site con una passeggiata botanica tra le sculture dei maestri del '900. Un itinerario unico che unisce natura, arte e tradizioni ancestrali, guidati da un’esperta ambientale. Raccogliere erbe selvatiche per rivivere antiche pratiche dei popoli nativi americani diventa un’esperienza sensoriale e culturale. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e storia, lasciandosi sorprendere da ciò che questo luogo ha da offrire.

Una passeggiata botanica alla scoperta delle piante spontanee che popolano il grande parco-museo, condotti da una guida ambientale che farà raccogliere le erbe selvatiche necessarie per poi dare vita a una pratica tradizionale dei popoli nativi americani. Ma anche una visita alle sculture di maestri del '900 e una mostra in cui avvicinare le opere di un artista concettuale americano che è stato tra gli sperimentatori più radicali del contemporaneo. Sono le iniziative che animeranno oggi il Rossini Art Site di Briosco. Alle 16.30 si potrà prendere parte a una visita guidata alla collezione Rossini, tra maxi sculture di Melotti e Munari, Pomodoro e Cascella, Consagra, César, Tinguely e Franz Stahler.

