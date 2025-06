Passeggiata a sei zampe buona la prima Boom di presenze per due passi con i cani

indimenticabile di convivialità e scoperta tra amici a quattro zampe. Con un'affluenza record, l'evento ha dimostrato quanto il legame tra umani e cani possa rafforzarsi attraverso momenti di gioco e condivisione. Un successo che invita a ripetere questa meravigliosa passeggiata, consolidando un’occasione per promuovere l’amore e il rispetto verso i nostri fedeli compagni di vita.

OSIMO – Cani in tour, tante adesioni per l'iniziativa dell'associazione "Amici Animali Odv" e del canile "Magic Box. La passeggiata a sei zampe si è tenuta ieri, al parco Verde Energia di Campocavallo dove sono state presenti le educatrici dell'associazione e i volontari per una esperienza.

