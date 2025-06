Passante rilancio di de Pascale | Pronto a piccoli aggiustamenti

Il Passante di Bologna si trova ancora al punto di partenza, con il 'lotto zero' come unica tappa. La discussione si infiamma, tra vecchi rilanci e nuove proposte, mentre il governatore Michele de Pascale invita a un approccio pragmatico: eventuali modifiche saranno piccole e mirate, perché le distrazioni politiche non devono distogliere dall’obiettivo reale. È il momento di concentrarsi su soluzioni concrete per il futuro della mobilità bolognese.

Bologna, 22 giugno 2025 – Il Passante di Mezzo è fermo al 'lotto zero'. E così è ripresa la discussione (tutta politica) sul nodo di Bologna, riabilitando vecchi progetti e lanciando nuove idee. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, però, apre a qualche modifica, ma avverte: "Tutte le suggestioni su progetti radicalmente diversi sono armi di distrazioni di massa, alcune dignitose e altre indecorose, volte a nascondere il tentativo di derubricare un'opera strategia dirottando risorse su altre regioni.". Governatore, che cosa si può fare per sbloccare un'opera di cui si parla da 30 anni? "Non se ne può più.

