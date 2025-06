Passaggio di campana al Lions club Polistena Brutium | Cesare Laruffa eletto presidente

In un’atmosfera di entusiasmo e solidarietà, il Lions Club Polistena Brutium ha celebrato il passaggio di campana, segnando il cambio di leadership per l’anno sociale 2025/2026. Un momento di grande cerimonia che ha visto la nomina di Cesare La Ruffa a nuovo presidente, circondato da soci, autorità e ospiti illustri come l’avvocato Giulio Varone. La serata ha rafforzato l’impegno del club nel servire la comunità, aprendo un nuovo capitolo ricco di progetti e speranze.

In una sala gremita di soci, autorità lionistiche e ospiti, si è celebrato il tradizionale passaggio della campana del Lions club Polistena Brutium, sancendo la conclusione dell'anno sociale 20242025 e l'avvio del nuovo ciclo 20252026. Tra le personalità presenti, l'avvocato Giulio Varone.

