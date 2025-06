Passaggi di Vino annunciato anche il noto sommelier alla rassegna in scena nella Piazza sull' Acqua

Preparati a vivere un’esperienza sensoriale unica: Passaggi di Vino, la rassegna dedicata all’enogastronomia in programma dal 4 al 6 luglio nella suggestiva piazza sull’Acqua, accanto al ponte di Tiberio. L’evento si aprirà con l’illustre Luca Gardini, sommelier e critico di fama nazionale, che guiderà i presenti alla scoperta dei tesori vinicoli della zona riminese. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi di approfondire il mondo del vino.

Passaggi di Vino, la rassegna dedicata all’enogastronomia e in programma dal 4 al 6 luglio presso la piazza sull’Acqua, adiacente al ponte di Tiberio, aprirà con l’ospitata di Luca Gardini, sommelier e critico enologico di fama nazionale. Gardini illustrerà la zona vinicola riminese ai 40. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Passaggi di Vino, annunciato anche il noto sommelier alla rassegna in scena nella Piazza sull'Acqua

In questa notizia si parla di: passaggi - vino - sommelier - rassegna

Sagra della Fragola a Rossiglione e Passaggi Experience di Vino con degustazioni e prodotti locali - Ritorna a Rossiglione, per la 29^ edizione, la Sagra della Fragola, un evento che celebra il gusto e i sapori locali.

Vino, Marchiani miglior sommelier Ais della Toscana 2025 - Luca Marchiani, della delegazione AIS di Firenze, è stato proclamato Miglior Sommelier AIS della Toscana 2025.

“Sono allergico al vino, ma ho seguito la mia passione”. Oggi è il migliore sommelier del Texas! L’incredibile storia di Steven McDonald. Elisa Erriu Vai su Facebook

Passaggi di Vino, annunciato anche il noto sommelier alla rassegna in scena nella Piazza sull'Acqua; Passaggi Experience di Vino al centro Expo Valle Stura: vini d’Italia e sapori locali; Bere il vino in una conchiglia: l’esperienza mistica di un wine bar nascosto a Tokyo.

Passaggi di Vino, annunciato anche il noto sommelier alla rassegna in scena nella Piazza sull'Acqua - Passaggi di Vino, la rassegna dedicata all’enologia e in programma dal 4 al 6 luglio presso la piazza sull’Acqua, aprirà con l’ospitata di un noto sommelier e critico enologico ... Lo riporta riminitoday.it

Tre passaggi fondamentali per degustare il vino (piccolo ripasso per le vacanze) - Non solo bere: la degustazione del vino è un rito che coinvolge in primo luogo vista, olfatto e gusto, senza dimenticare tatto e udito per un'esperienza completa. Segnala money.it