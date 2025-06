Pasdaran ridurremo in cenere le basi Usa in Medio Oriente

Le minacce provenienti dall'Iran si fanno sempre più concrete e inquietanti. Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha avvertito che le basi americane in Medio Oriente saranno ridotte in cenere, in risposta al recente attacco a Israele. La tensione si infittisce, mentre le strategie militari si evolvono. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperà questa intricata escalation di potere e provocazione.

Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato che "gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze dell'attacco all'Iran. Le loro basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere". In relazione al bombardamento lanciato stamani verso Israele, le Guardie hanno dichiarato di "aver utilizzato missili a lungo raggio a combustibile solido e liquido, con testate distruttive e l'impiego di nuove tattiche per aggirare le difese nemiche. Gli attacchi erano diretti all'aeroporto, a un centro di ricerca biologica dell'entità sionista, e a basi di supporto e centri di comando". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pasdaran, ridurremo in cenere le basi Usa in Medio Oriente

