Laura Gennaretti, vicecomandante della polizia locale di Cesena, ha deciso di aderire al progetto ‘Bike to work’ per trovare un modo più rilassante e sostenibile di affrontare la giornata. Pedalare non solo allevia lo stress del traffico, ma trasforma il tragitto in un momento di piacere e benessere. Scopriamo insieme perché sempre più persone scelgono la bicicletta come compagna quotidiana di viaggio, migliorando qualità di vita e ambiente.

Laura Gennaretti (nella foto) vicecomandante della polizia locale di Cesena ha aderito al progetto ‘Bike to work’. Gennaretti, perché sostiene il progetto ‘Bike to work’? "Per me è rilassante andare al lavoro in bici. Uscire dal lavoro e mettersi in sella alla bicicletta è un piacere. Il traffico delle auto mi stressa. Pedalando arrivo a casa rilassata". Fa tanti chilometri ogni giorno? "Lavoro nella polizia locale di Cesena, e abito nel comune di Cervia. La distanza da casa mia al luogo di lavoro è di 12 chilometri all’andata e 12 al ritorno". L’allenamento aiuta? "Decisamente. Ho 57 anni, sono molto sportiva e pratico il podismo da 10 anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Parto alle 6.30 da casa e pedalare è rilassante"

