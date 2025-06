Parte domani la settimana decisiva | ArcelorMittal verso l’ultima chiamata

Domani si apre la settimana cruciale per ArcelorMittal di Lugosano: l'ultima chiamata per salvare lo stabilimento. Con il tempo che stringe e le decisioni ormai imminenti, ogni secondo conta in questa corsa contro il destino. La chiusura sembra alle porte, ma ancora c’è spazio per sperare che la volontà , e un po’ di fortuna, possano fare la differenza. La partita è aperta: il futuro si decide ora.

Comincia domani, senza più appelli al calendario, la settimana che potrebbe segnare il destino dello stabilimento ArcelorMittal di Lugosano. La data del 31 luglio incombe, definitiva come un epitaffio, mentre si rincorrono vertici istituzionali e appelli tardivi. Il sipario potrebbe calare presto.

