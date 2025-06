’Parrocchiale’ a sette Emozioni e tanto bel gioco

Le emozioni sono alle stelle sul campo del "Parrocchiale" di Arpiola, una cornice di pura adrenalina e divertimento che unisce comunità e passione calcistica. La kermesse a sette, organizzata con maestria dalla società Mulazzo, sta regalando spettacoli indimenticabili e risultati sorprendenti, come il pari tra Belvedere e New The Grapes o la vittoria schiacciante del Bar Madonna. E le sorprese non finiscono qui: il torneo continua a sorprendere e ad appassionare grandi e piccini.

Proseguono le emozioni sul "Parrocchiale" di Arpiola, nella kermesse calcistica a sette, ottimamente organizzata dalla società Mulazzo, diventata la più seguita da parte del popolo della notte di LunigianPalla. Avvincente e risultato incerto fino alla fine tra Belvedere-New The Grapes finita 2-2. Il "sette" del Bar Madonna, fin dalle prime battute sempre in avanti alla fine si ferma sul 4-1 contro la simpatica brigata della Lokomotiv. I pizzaioli de La Baita si arrendono agli arredatori della Marconi Casa per 1-2. Ricco di colpi di scena e di gol l’incontro fra Flash Cafè-Impresa Edile Pedaci finita 3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Parrocchiale’ a sette. Emozioni e tanto bel gioco

