parigi chartres il pellegrinaggio che rinnova la tradizione cattolica sotto il sole di francia

Il pellegrinaggio Parigi-Chartres rappresenta un’affascinante testimonianza di fede e tradizione, un rito che rinnova il cuore della spiritualità cattolica sotto il sole di Francia. Decine di migliaia di fedeli percorrono a piedi questo storico cammino di 100 km, alternando preghiere e messe tridentine, in un gesto di devozione che unisce comunità e cultura. La quarantaquattresima edizione promette di essere ancora più coinvolgente, unendo passato e presente in un abbraccio di fede e tradizione.

Decine di migliaia di persone hanno percorso anche quest'anno, a piedi, un cammino che parte da Parigi, intervallando il pellegrinaggio con preghiera e messe in rito tridentino, fino alla cattedrale di Chartres. Una lunga, lunghissima processione di 100 chilometri, che ha visto partecipare quasi 20 mila cattolici tradizionali, nella quarantatreesima edizione di un pellegrinaggio ormai storico e impossibile da ignorare. Il pellegrinaggio Parigi Chartres è infatti una particolarità nel panorama cattolico, in quanto coinvolge migliaia di giovani, scout e famiglie. Età media 23 anni. Un trionfo del tradizionalismo cattolico, non solo sopravvissuto, ma in fortissima crescita.

