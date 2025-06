Parco del Vento Marino | Nato da un’idea condivisa è il nuovo legame tra la città e il mare

Il Parco del Vento Marino nasce da un’idea condivisa, creando il nuovo legame tra la città e il mare. Un’oasi di divertimento e benessere con aree giochi, spazi fitness all’aperto, zone di sosta, pista ciclabile e accessi inclusivi per tutti. Questo progetto segna un traguardo importante nel piano di valorizzazione urbana, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica di connessione, relax e inclusione.

Un'area giochi bambini e una dedicata al fitness all'aperto, due zone di sosta per le autovetture, una pista ciclabile, due piattaforme di legno per permettere l'accesso al mare anche alle persone con disabilità. Parco del Vento rappresenta un traguardo importante per il piano di.

