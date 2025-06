Parcheggio finito male | cade con l’auto nel dirupo e rimane incastrata

Un errore di valutazione e un parcheggio mal riuscito avrebbero potuto trasformarsi in una tragedia. Invece, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, la giovane di 27 anni ha evitato il peggio, vivendo un miracolo che rimarrà impresso nella memoria di tutti. È una testimonianza di come la fortuna e l’intervento giusto possano fare la differenza in situazioni critiche. La storia di ieri ci ricorda l’importanza di essere sempre pronti a affrontare l’imprevisto.

Avrebbe potuto essere una tragedia. E, invece, fortunatamente si è tramutata in un miracolo. È questo il climax della disavventura capitata ieri all’ora di pranzo a una ragazza di 27 anni in località Ca’ Dolcetti a San Leo. Lì dove la giovane, una volta parcheggiata l’automobile a casa, in una zona in forte pendenza, è finita in una scarpata, rimanendo incastrata nella parte posteriore della stessa macchina come conseguenza di un probabile disperato tentativo di arrestare a spinta l’inesorabile discesa della vettura. Tutto è cominciato quando, dopo aver parcheggiato in pendenza, la 27enne del posto ha visto l’auto cominciare una lenta discesa verso la scarpata vicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it