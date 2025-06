Parcheggi selvaggi trasporti in tilt Oltre 50 denunce in pochi mesi

Il fenomeno dei parcheggi selvaggi sta mettendo a dura prova la viabilità di Pisa e provincia, provocando disagi e ritardi nel trasporto pubblico. Con oltre 50 denunce in pochi mesi, Autolinee Toscane si impegna a contrastare questa problematica che non solo blocca gli autobus, ma compromette anche la qualità del servizio e la puntualità. L'obiettivo è garantire un trasporto più sicuro ed efficiente per tutti i cittadini.

Parcheggi selvaggi che bloccano gli autobus, giro di vite da mesi. Sono state 52 le denunce di Autolinee Toscane per richiesta danni da marzo 2024 fino a ora su Pisa e provincia. Macchine che, lasciate in strada in modo non corretto, hanno bloccato la viabilità e quindi anche il servizio. Risultati? Corse saltate, altre che subiscono vari ritardi, pullman sostitutivi fatti arrivare. Un danno non solo per l’azienda, ma anche per i passeggeri, pendolari che, a loro volta, tardano ad arrivare sul posto di lavoro, o studenti che entrano quando ormai la campanella è suonata da un pezzo. Alcuni esempi sul territorio? Uno degli ultimi risale al 10 giugno, in via Di Goletta a Pisa, dove qualcuno "ha bloccato il servizio di trasporto pubblico locale impedendo il transito dei bus a causa della propria autovettura parcheggiata in divieto di sosta"; maggio 2025, San Miniato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggi selvaggi, trasporti in tilt. Oltre 50 denunce in pochi mesi

