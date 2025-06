parcheggi rincari dal primo luglio kennedy a pagamento nei festivi e la tariffa raddoppia al diamanti

A partire dal primo luglio, i parcheggi a Ferrara subiranno importanti aumenti, con tariffe raddoppiate al Diamanti e il nuovo pagamento nei festivi al Kennedy. La decisione, annunciata dalla società Ferrara Tua, si tradurrà in un frazionamento più flessibile e maggiori costi per i visitatori. La sosta rimarrà più difficile da gestire senza aumentare le spese, ma la città si prepara a rispondere alle nuove sfide del traffico urbano.

Dal primo di luglio i parcheggi a pagamento a Ferrara saranno più cari. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi con una nota abbastanza enigmatica, è la società Ferrara Tua che ne detiene la gestione ma la decisione è della Giunta. La modifica riguarda il calcolo del frazionamento: la prima ora avrà un frazionamento minimo di 60 minuti, mentre dalla seconda ora in poi il frazionamento sarà proporzionale in relazione al tempo di sosta. La sosta rimarrà gratuita nei giorni festivi. Il parcheggio di Rampari San Paolo cambierà la sua tariffa, passando da gialla a rossa. A seguito degli interventi di riqualificazione della via e del contesto limitrofo con e della conseguente rimodulazione dei posti auto, non saranno più previsti abbonamenti per questa area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it