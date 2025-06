Parapendio precipita sul Bolettone | donna bloccata su un albero a 20 metri per tre ore

Una giornata di paura e speranza al Monte Bolettone, dove una donna di 54 anni è precipitata con il parapendio e rimasta bloccata tra i rami a 20 metri di altezza, rischiando la vita. La sua prontezza e l’intervento tempestivo dei soccorritori hanno permesso di salvarla dopo tre ore di angoscia. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza nelle attività outdoor.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno, nella zona del Monte Bolettone, ad Albavilla (Como), dove una donna di 54 anni è precipitata con il parapendio – e non con un deltaplano, come inizialmente segnalato – finendo incastrata tra i rami di un albero a circa 20 metri da terra. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Parapendio precipita sul Bolettone: donna bloccata su un albero a 20 metri per tre ore

In questa notizia si parla di: parapendio - bolettone - donna - albero

Il racconto choc di Giovanni Ciacci su una misteriosa donna dello spettacolo: “Tirò a un’altra un albero di Natale addosso. È la stessa persona che tira caraffe di caffè addosso alle sarte” - Nel salotto de "La volta buona", Giovanni Ciacci ha svelato un racconto choc su una misteriosa donna dello spettacolo, protagonista di episodi inconsueti.

Parapendio precipita sul Bolettone: donna bloccata su un albero a 20 metri per tre ore; Parapendio impigliato sull’albero: grande spavento, illesa la pilota.

Parapendio impigliato sull’albero: grande spavento, illesa la pilota - Paura e mobilitazione ieri pomeriggio nella zona montana del paese, sotto la vetta del Monte Bolettone: un volo in parapendio ha perso improvvisamente quota e pilota e mezzo, secondo una prima ... Lo riporta laprovinciadicomo.it

Alpe del Vicerè, cade con il parapendio e rimane incastrata a 20 metri di altezza su un albero - Intervento di soccorso questo pomeriggio poco prima dell 16 in una zona boschiva nel comune di Albavilla in via Partigiana, lungo la strada che conduce all’Alpe del Viceré per la caduta di un parapend ... Da comozero.it