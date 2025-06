Parabiago precipita nel canale Villoresi davanti alla moglie | un passante marocchino si getta in acqua e lo salva

Un gesto di coraggio e umanità ha salvato una vita a Parabiago. Questa mattina, un cittadino marocchino ha rischiato tutto per tirare fuori dalle acque del canale Villoresi un anziano di 69 anni, che aveva improvvisamente perso l’equilibrio. La prontezza e il cuore di quest’eroe civile ci ricordano quanto possa essere preziosa la solidarietà nei momenti più difficili, dimostrando che un semplice atto può fare la differenza tra la vita e la morte.

Milano – Un cittadino di origini marocchine ha salvato la vita a un anziano di 69 anni precipitato nelle acque del canale Villoresi durante una passeggiata mattutina a Parabiago. L’episodio, avvenuto questa mattina intorno alle 9, ha visto il pensionato perdere improvvisamente l’equilibrio mentre camminava con la moglie lungo il corso d’acqua. Senza il pronto intervento dell’ eroe civile, che non ha esitato a gettarsi in acqua per soccorrere lo sconosciuto, quella che doveva essere una tranquilla passeggiata si sarebbe trasformata in tragedia. Le operazioni di soccorso. La situazione si è rapidamente trasformata in un’ operazione di soccorso che ha visto protagonista il passante, il quale non ha esitato a intervenire per trarre in salvo l’uomo dalle acque del canale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it