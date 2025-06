Papa Leone XIV l’appello alla pace durante l’Angelus

Papa Leone XIV, durante l'Angelus in Piazza San Pietro, ha rivolto un appello accorato alla pace, invitando la diplomazia internazionale a “mettere a tacere le armi”. In un momento di tensione mondiale, con i recenti attacchi negli Iran, il pontefice ha sottolineato come l’umanità gridi e invoca la pace, un grido che esige ragione e solidarietà. È un messaggio che risuona con forza, ricordandoci che la pace è il nostro più grande bene e un dovere di tutti.

Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello alla pace durante la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro, invitando la diplomazia internazionale a “mettere a tacere le armi”. Dopo un riferimento esplicito alla situazione “allarmante” in Iran, a poche ore dagli attacchi degli Usa contro siti nucleari iraniani, il primo pontefice americano ha sottolineato che “oggi più che mai l’umanità grida e invoca la pace, ed è un grido che esige ragione e non deve essere soffocato”. “ Dobbiamo fermare la tragedia della guerra prima che diventi un abisso irreparabile”, ha detto il Papa. “La guerra non risolve i problemi, ma li amplifica e produce ferite nella storia dei popoli che diventano difficili da guarire. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, l’appello alla pace durante l’Angelus

In questa notizia si parla di: papa - leone - appello - pace

L’appello di Papa Leone XIV per la Pace: «I nemici si guardino negli occhi, la Santa Sede a disposizione per farli incontrare» - Durante la sua prima udienza giubilare, Papa Leone XIV ha rinnovato il suo accorato appello per la pace, esortando i nemici a guardarsi negli occhi e a deporre le armi.

"Mettiamoci insieme e troviamo soluzioni per la pace perché bisogna evitare a tutti i costi l'uso delle armi", è l'ennesimo accorato appello di Papa Leone XIV contro la guerra, sia in Medio Oriente che nel resto del mondo. "Cerco di seguire giorno e notte ciò che Vai su Facebook

L'APPELLO - Papa Leone XIV chiede pace: "Rispettate il diritto internazionale" https://ift.tt/Gq4f9AB Vai su X

Leone XIV: fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile; Il Papa: fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile; Papa Leone XIV, l' appello alla pace durante l'Angelus.

Attacco Usa in Iran, Papa Leone XIV: “Fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile” - Il forte appello del Pontefice dopo l'attacco americano in Iran: "La diplomazia faccia tacere le armi, nessuna vittoria armata compensa il dolore" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Papa Leone XIV tuona contro la guerra “umanità grida pace”/ “Dramma Iran e Gaza: fermatevi, dignità in gioco” - Video Papa Leone XIV all'Angelus per il Corpus Domini dopo gli attacchi in Iran: “umanità invoca la pace, la diplomazia faccia tacere le armi” ... Secondo ilsussidiario.net