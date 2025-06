Papa Leone XIV il monito ai leader mondiali | Se guerra continua sarà voragine irreparabile

Papa Leone XIV lancia un monito deciso ai leader mondiali: se la guerra continua, si rischia di aprire una voragine irreparabile. Un messaggio che risuona in un giorno simbolico, il Giubileo dei governanti, invitando alla responsabilità e alla pace. In un'epoca segnata da sofferenze e tragedie globali, le sue parole ci richiamano all’urgenza di agire. Perché il futuro del mondo dipende dalle scelte di oggi.

Un messaggio chiarissimo che arriva in un giorno emblematico, quello del Giubileo dei governanti e degli amministratori, che ha visto giungere in Vaticano parlamentari e sindaci, con l'obiettivo di ascoltare dal vivo le preziose parole del pontefice. Un giorno di festa che però è rabbuiato dalla consapevolezza delle tragedie in corso, del dolore che in queste ore patiscono bambini e adulti in diverse parti del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it