Papa Leone XIV Fermare tragedia della guerra non risolve i problemi

Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha rivolto un appello alla comunità internazionale: fermare la guerra non basta, bisogna agire per risolvere le cause profonde dei conflitti e alleviare la sofferenza dei civili. In un momento così delicato, è fondamentale ricordare che la pace duratura richiede impegno, solidarietà e interventi concreti. Solo così si potrà sperare in un futuro di speranza e ricostruzione.

ROMA (ITALPRESS) – “Cari fratelli e sorelle si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall’Iran. In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina rischia di cadere nell’oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori, dove l’urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante”. Così Papa Leone XIV al termine dell ‘Angelus parlando alla folla radunata in piazza San Pietro. “Oggi più che mai l’umanità grida e invoca la pace. E’ un grido che chiede responsabilità e ragione e non dev’essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

