Papa Leone XIV cugino del generale Sucre | una genealogia che sovverte il potere

Da una prospettiva che sovverte le narrazioni convenzionali, rivelando come le radici multiple e complesse di Papa Leone XIV disegnino un ponte tra mondi opposti, sfidando le strutture di potere e aprendo nuove vie di interpretazione storica e culturale.

Un papa con radici haitiane, discendente da donne nere ma anche cugino di quinto grado di uno dei padri dell’indipendenza latinoamericana. Una notizia arrivata pochi giorni fa che, se letta solo come aneddoto genealogico, rischia di ridursi a folklore. Ma se osservata con sguardo critico, decoloniale e contro egemonico, diventa invece una chiave potente per rileggere storia, identità e potere da una prospettiva altra. Da una prospettiva che parte dalle Americhe, dalle sue radici meticce, dalle sue ferite ancora aperte. Robert Francis Prevost — oggi papa Leone XIV — non è semplicemente il primo pontefice con una storia afrodiscendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it