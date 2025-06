Papa Leone tuona dal pulpito di San Pietro | Fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile

Dal pulpito di San Pietro, Papa Leone XIV lancia un appello urgente: fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile. In un mondo dove il grido di pace si fa sempre più forte, egli invita alla responsabilità e alla ragione, respingendo retoriche e violenza. È un momento cruciale in cui ogni voce deve unirsi per costruire un cammino di dialogo e speranza. La pace è un diritto da difendere con fermezza e cuore aperto.

«Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace: è un grido che chiede responsabilità e ragione e non dev'essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto». Così il Papa all’Angelus. « Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile », ha affermato. Secondo Leone XIV «la guerra non risolve i problemi anzi li amplifica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone tuona dal pulpito di San Pietro: “Fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile”

In questa notizia si parla di: guerra - papa - leone - fermare

Papa Leone XIV: “Fermare guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza” - In un appello accorato durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Gaza e un fermo impegno per porre fine alla guerra in Ucraina.

#Appello di #Papa Leone XIV per fermare la #guerra nel corso di un'intervista esclusiva, la prima dal giorno della sua elezione, concessa #Tg1 .... Vai su X

- Intervista a Papa Leone in esclusiva al Tg1: "Troviamo soluzioni per fermare le guerre, tanti innocenti stanno morendo". - Non si ferma lo scambio di missili fra Israele e Iran, Trump prende tempo per decidere sull'intervento americano, anche la diplomazia eu Vai su Facebook

Papa Leone XIV: fermare la guerra prima che sia tardi; Leone XIV: “Fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile”; Papa Leone nella sua prima intervista: “Mettiamoci insieme per cercare soluzioni a guerra.

L'appello del Papa: "Fermare la guerra in Medio Oriente" - "Cari fratelli e sorelle, si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. Secondo msn.com

Papa Leone XIV: fermare la guerra prima che sia tardi - In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina rischia di essere dimenticata la sofferenza della popolazione ... Da msn.com