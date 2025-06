Papa | fermare la tragedia della guerra

In un appello vibrante alla pace, Papa Leone XIV invita a fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile. Con parole di speranza e fermezza, esorta a mettere fine alle armi e a privilegiare la diplomazia, affinché il dolore delle vittime non venga mai dimenticato. La sua voce si leva come un grido di speranza per tutti coloro che soffrono, soprattutto a Gaza, in un momento cruciale per il futuro dell'umanità .

13.20 "Fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile". Così Papa Leone XIV all'Angelus. "Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato. Che la diplomazia faccia tacere le armi", esorta il Pontefice. "In questo scenario drammatico, rischia di cadere nell'oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza", aggiunge Leone XIV. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

