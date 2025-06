Papa | fermare guerra prima che diventi voragine

In un appello vibrante e carico di urgenza, Papa Leone XIV ci ricorda che la pace non è solo un desiderio, ma un dovere morale di tutta la comunità internazionale. La guerra, se lasciata crescere, rischia di trasformarsi in una voragine senza ritorno. È il momento di agire con decisione e solidarietà: solo così potremo fermare questa catastrofe prima che sia troppo tardi.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: fermare guerra prima che diventi voragine

