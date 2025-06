Paolo Del Debbio fa gli straordinari | sorpresa su Rete 4

Paolo Del Debbio sorprende i telespettatori di Rete 4 con una novità inattesa: gli straordinari non sono ancora finiti. Dopo settimane di attesa per la conclusione della stagione, il conduttore annuncia in diretta il prolungamento del suo impegno, sfidando le aspettative di un addio anticipato. La sua presenza, dunque, si conferma ancora protagonista, regalando nuove emozioni e mantenendo alta l’attenzione sul suo programma.

No, non è finita. La puntata di venerdì 20 giugno di 4 di sera sarebbe dovuta essere l'ultima della stagione con Paolo Del Debbio al timone. Al suo posto, da lunedì, era stato annunciato il debutto della coppia formata da Francesca Barra e Roberto Poletti. Tuttavia, Mediaset ha nuovamente rivisto i propri piani, posticipando la chiusura del programma condotto da Del Debbio. Il giornalista ha confermato in diretta il prolungamento della sua presenza su Rete 4, con un annuncio arrivato proprio nei minuti finali della trasmissione: "Nel weekend vi lascio in compagnia di Francesca Barra e Roberto Poletti, mentre noi ci vediamo come al solito lunedì alle 20.

