Paoletti Unioncamere creare Hub Nazionali di IA

In un’Italia sempre più proiettata verso il futuro digitale, la creazione di Hub Nazionali di Intelligenza Artificiale rappresenta una svolta strategica. Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Venezia Giulia e vicepresidente di Unioncamere, sottolinea come questi centri diffusi sul territorio possano essere il motore di un ecosistema innovativo, favorendo sinergie tra imprese, startup e università. Un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare il nostro panorama tecnologico, creando nuove opportunità e competenze specializzate in tutto il paese.

"Sarebbe fondamentale la creazione di Hub Nazionali di IA diffusi su tutto il territorio italiano per favorire l'incontro di domanda e offerta di competenze tecnologiche specializzate sull'IA, promuovendo un ecosistema di collaborazione tra imprese tradizionali, startup innovative e centri di ricerca e Università". Lo ha detto Antonio Paoletti presidente della Cciaa Venezia Giulia e vicepresidente vicario di Unioncamere, a margine di un incontro pubblico. Paoletti, sottolineando che le Pmi non sono in grado di investire importanti risorse economiche per l'acquisto di hardware e software per una nuova potenzialità digitale, ha detto che queste stesse "andrebbero affiancate da ulteriori strumenti ben evidenziati nella Carta di Trieste sull'Ia realizzata da professionisti all'interno dell'Associazione Studium Fidei con il contributo dell'imprenditore digitale Manlio Romanelli, componente della Giunta camerale e condivisa anche dalla Camera di commercio Venezia Giulia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paoletti (Unioncamere), creare Hub Nazionali di IA

