Panucci elogia Lautaro | Gol da fuoriclasse ma l’Inter ha bisogno di…

Christian Panucci non ha nascosto l’ammirazione per Lautaro Martinez, definendo il suo gol da fuoriclasse. Tuttavia, l’ex calciatore ha sottolineato che l’Inter deve ancora migliorare in alcuni aspetti fondamentali per puntare a obiettivi più ambiziosi. La vittoria contro l’Urawa Red Diamonds apre nuove speranze, ma ora la squadra deve consolidare la sua competitività e ambizione per affrontare le sfide future con maggiore sicurezza.

L’ex calciatore Christian Panucci ha commentato l’esito della gara tra Inter e Urawa Red Diamonds. Nell’articolo le sue parole a Mediaset. Primi tre punti del Mondiale per Club e prima vittoria in assoluto per Chivu sulla panchina dell ‘ Inter. A decidere la gara contro l’ Urawa Red Diamonds è stato Valentin Carboni, con il gol vittoria arrivato al 92?. Meneghini bravi a rimontare lo svantaggio iniziale, grazie proprio al classe 2005 e al solito Lautaro Martinez, autore di un meraviglioso gol in rovesciata. Dagli studi Mediaset, Christian Panucci ha commentato la gara nel post partita. Le sue parole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Panucci elogia Lautaro: «Gol da fuoriclasse, ma l’Inter ha bisogno di…»

