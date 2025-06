Panucci convinto | Inter ha bisogno di fantasia davanti! Spiego

Christian Panucci ha sottolineato l’esigenza dell’Inter di integrare una figura creativa in mediana, un trequartista in grado di infondere fantasia e imprevedibilità. Dopo la vittoria contro l’Urawa Reds, il suo commento evidenzia come questa qualità possa fare la differenza nelle sfide più complesse. Per la squadra di Inzaghi, soltanto con un pizzico di magia davanti si potrà sbloccare il potenziale che può portare a traguardi ancora più ambiziosi.

Christian Panucci si è espresso al termine di Inter-Urawa Reds, sfida valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Christian Panucci si è così pronunciato a Canale5 nel post-partita di Inter-Urawa Reds, match terminato con il punteggio di 2-1 per i nerazzurri grazie al gol finale di Valentín Carboni: « Penso che l'Inter abbia bisogno di un trequartista che possa aiutare a risolvere queste partite. Serve un po' di fantasia davanti, perché altrimenti il gioco della squadra diventa sterile. Per quanto riguarda la competizione, u na cosa da sottolineare è come i tifosi sentono questo Mondiale, un elemento che si nota dal loro comportamento sugli spalti».

