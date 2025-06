Panda a Pandino E non è uno scioglilingua

La Panda, icona intramontabile dell'automobilismo italiano, nasce nel 1980 come risposta alle utilitarie francesi, con un design firmato da Giorgetto Giugiaro e voluta da Carlo De Benedetti. Originariamente chiamata Zero, questa vettura ha conquistato generazioni, trasformandosi in un vero e proprio mito. Ogni anno, a Pandino, si celebra il suo legame speciale con la città e con gli appassionati di tutto il mondo, rendendo omaggio a un simbolo che ha scritto la storia della mobilità italiana.

Bandera Quando uscì, nel 1980, voluta da Carlo De Benedetti nel suo breve periodo in casa Agnelli e disegnata da Giorgetto Giugiaro, si sarebbe dovuta chiamare Zero, come una delle prime Fiat. La Panda, vetri piatti, lamiere dritte, doveva essere la risposta italiana alle utilitarie francesi ed è diventata un mito. Al punto da guadagnarsi un raduno internazionale nella città cremasca di Pandino che si tiene oggi come ogni anno. Un omaggio all'auto povera, proletaria. Il mulo da famiglia, carico di damigiane o di attrezzi, di bambini presi da scuola. L'auto dei vecchi e dei giovani alle prime armi.

