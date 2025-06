Pallavolo l’Italia donne non si ferma più | battuta la Cina 3-0

L’Italia femminile di pallavolo continua a stupire con una serie inarrestabile di successi. Dopo aver dominato la Volleyball Nations League, le azzurre hanno conquistato l’ottavo trionfo consecutivo, battendo la Cina 3-0 a Hong Kong. Un risultato che conferma il loro status di leader e rafforza il record di 22 vittorie ufficiali. Da Macao a oggi, il nostro volley femminile non si ferma: un cammino da applausi che promette ancora molte emozioni.

Roma, 22 giu. (askanews) – Non si ferma la corsa dell’Italia in Volleyball Nations League. Le azzurre chiudono la week di Hong-Kong battendo anche le padrone di casa della Cina 3-0 (25-21; 32-30; 25-11)e conquistano l’ottavo successo consecutivo in VNL. 8 su 8 e primato in classifica generale che impreziosisce la striscia di 22 vittorie in partite ufficiali (FIVB e CEV) aperta un anno fa a Macao proprio battendo la Cina 3-0. Da lì poi solo trionfi a partire da Fukuoka (week 3 VNL 2024), e proseguendo per Bangkok (Finals 2024), prima di sbaragliare tutti ai Giochi Olimpici di Parigi. Numeri immensi sugellati in una serata magica alla Kai Tak Arena al cospetto di 10mila tifosi cinesi che sognavano di salutare con una vittoria la propria nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: italia - ferma - cina - pallavolo

La stretta della Cina sulle terre rare ferma le prime fabbriche di auto in Europa. In Italia i fornitori chiedono aiuto al governo - L'industria automobilistica europea, già sotto pressione dai dazi statunitensi, si trova ora di fronte a un nuovo ostacolo: la stretta della Cina sulle esportazioni di terre rare, fondamentali per la produzione di veicoli elettrici e tecnologie avanzate.

: - Ultima sfida della Pool 5 ad #HongKong Azzurre a caccia dell'ottava vittoria ? Ore 14:00 Diretta DAZN e #VBT La NEWS https://www.federvolley.it/vnl-domani-lultima-sfida-ad-hong-kong-contro-la-cina Vai su Facebook

l'Italia non si ferma più: Cina battuta 3-0; VNL: è un’Italia da record, superata anche la Cina 3-0; LIVE! Italia-Cina, azzurre a caccia dell'ottava vittoria consecutiva.

Pallavolo: Vnl donne; Italia-Cina 3-0, 8/a vittoria azzurre - Non si ferma la corsa dell'Italia in Volleyball Nations League. ansa.it scrive

Pallavolo, l'Italia donne non si ferma più: battuta la Cina 3-0 - Non si ferma la corsa dell'Italia in Volleyball Nations League. Da sport.tiscali.it