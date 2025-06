Pallanuoto l’Italia batte la Spagna per 12-10 nella terza sfida della Trinacria Cup

Un emozionante duello travolge Trapani nella Trinacria Cup: l’Italia di pallanuoto conquista una vittoria stretta contro la Spagna per 12-10, portandosi in vetta alla classifica. Con questa sfida, il Settebello si prepara ad affrontare l’ultima gara, determinato a ottenere il titolo. La tensione cresce mentre il torneo si avvicina al suo epilogo, e il cuore degli appassionati batte forte per il tricolore. Restate sintonizzati, perché l’ultima partita potrebbe decidere tutto.

L' Italia supera la Spagna per 12-10 nella terza ed ultima giornata del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup, in corso a Trapani, in Sicilia: il Settebello si porta in testa alla classifica in attesa dell'ultimo match della manifestazione, tra Ungheria e Grecia, con i magiari che devono vincere nei tempi regolamentari per impedire alla Nazionale italiana di pallanuoto maschile di portare a casa il successo nel torneo. Nel primo quarto per due volte l'Italia va in vantaggio ed in entrambi i casi gli spagnoli pareggiano, poi sono gli iberici a passare a condurre fino al 3-4. Nella seconda frazione la Spagna trova il primo break sul 3-5, ma gli azzurri ribaltano la contesa con un parziale di 4-0, prima che gli ospiti accorcino sul 7-6 a metà gara.

