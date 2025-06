Pallamano Carpi ore decisive Rinuncia alla Silver?

La Pallamano Carpi si trova a un bivio cruciale che potrebbe riscrivere le sorti del suo futuro sportivo. Con la decisione di rinunciare alla Serie A Silver, la squadra potrebbe tornare a sfidare i rivali della sua città in una categoria più regionale, aprendo nuovi scenari e sfide. La deadline per l’iscrizione alla Serie A Silver è imminente, e le prossime ore saranno decisive per il destino di questa storica società .

Potrebbe a sorpresa cambiare nelle prossime ore la geografia della pallamano di casa nostra. La Pallamano Carpi sta infatti valutando se autodeclassarsi dalla Serie A Silver – dove tornerebbe il derby con la neopromossa Pantarei Italia Modena – alla Serie B, il livello regionale che dopo la riforma varata dalla Figh è il terzo e ultimo dietro a Serie A Gold e Silver dei campionati in Italia. La deadline per l’iscrizione alla Serie A Silver è quella di lunedì 30 giugno, mentre per la B c’è tempo fino al 15 settembre. Una decisione che prenderà in questi dieci giorni il direttivo della società guidata dalla presidentessa Fania Ferrari dopo un’attenta valutazione della sostenibilità della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Carpi, ore decisive. Rinuncia alla Silver?

