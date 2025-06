Pagelle Juve Wydad | Yildiz non ci sono più parole! Thuram dominante quel gol ci voleva Vlahovic – VOTI

L’entusiasmante sfida tra Juventus e Wydad si è conclusa con alcune sorprese e molte emozioni, ma senza protagonisti di spicco come Yildiz o Pjanic. Thuram si è messo in luce dominando sul campo, mentre Vlahovic avrebbe potuto fare la differenza. I voti dei protagonisti raccontano un match intenso, dove ogni dettaglio conta. Ecco le pagelle complete e i giudizi ai protagonisti di questa sfida cruciale per il Mondiale per Club 2025.

di Marco Baridon Pagelle Juve Wydad: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Pagelle Juve Wydad: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Di Gregorio 7 – Gli bastano due minuti nel finale per dimostrare la sua grandezza. Doppio intervento da super portiere che sbarra la strada al Wydad: il secondo ricorda quello di Buffon al Mondiale 2006 su Zidane contro la Francia. Nostalgia, ma chissà. Kalulu 6.5 – Molto solido dietro. Più patemi rispetto all’Al Ain oggi: serve un Kalulu granitico per rattoppare qualche buco difensivo e proteggere Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Wydad: Yildiz, non ci sono più parole! Thuram dominante, quel gol ci voleva Vlahovic – VOTI

In questa notizia si parla di: juve - wydad - voti - pagelle

Pagelle Juve-Wydad, i voti ai protagonisti del match - Dai campi scintillanti del Mondiale per Club 2025, arriva il racconto dettagliato di Juve-Wydad. Analizziamo i protagonisti, sveliamo i TOP e i FLOP, e sveliamo i voti più significativi di una sfida avvincente.

Pagelle Juve: Conceicao baller, Thuram Gulliver, Kolo Muani da Hollywood Tutti i voti e i giudizi dei bianconeri di Tudor dopo il convincente esordio con manita all'Al Ain nel Mondiale per Club Un esordio migliore non poteva esserci. Il Mondiale per Club della Vai su Facebook

Juventus-Wydad 4-1, pagelle e tabellino: Yildiz incanta, Boutouil sbaglia tutto; Pagelle Juve Wydad: i voti ai protagonisti del match; Juventus-Wydad 4-1, le pagelle: Yildiz stratosferico, molto bene Cambiaso.

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1: Yildiz è una delizia, Savona rimandato - Wydad Casablanca, match della fase a gruppi del Mondiale per Club: pagelle, voti e tabellino della sfida di Philadelphia ... calciomercato.it scrive

Pagelle Juve-Wydad, i voti ai protagonisti del match - I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025: pagelle Juve- Lo riporta calcionews24.com