pagelle juve wydad i voti ai protagonisti del match

Dai campi scintillanti del Mondiale per Club 2025, arriva il racconto dettagliato di Juve-Wydad. Analizziamo i protagonisti, sveliamo i TOP e i FLOP, e sveliamo i voti più significativi di una sfida avvincente. Scopri insieme a noi chi ha brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative, perché ogni partita racconta storie di gloria e sfide. Ecco le pagelle complete del match!

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025: pagelle Juve-Wydad. Tutti i dettagli I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la seconda giornata del campionato del Mondiale per Club 2025: pagelle Juve-Wydad. TOP: FLOP: VOTI. 🔗 Leggi su Calcionews24.com