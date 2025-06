Dopo il convincente 4-1 contro il Wydad, la Juventus si prepara a mettere al centro le proprie stelle, tra cui Yildiz, Savona e Di Gregorio. Il nostro appuntamento “Spagelliamo” vi porta nel cuore del match, analizzando voti e performance dei protagonisti bianconeri. Chi ha brillato? Chi deve ancora crescere? Scoprite i dettagli e i commenti di chi vive il calcio con passione e competenza. La Juventus punta in alto, e voi?

