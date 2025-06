PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1 | Yildiz è una delizia Savona rimandato

Un’altra serata da protagonista per la Juventus, che nel match del ‘Lincoln Financial Field’ di Philadelphia si impone con un netto 4-1 sul Wydad Casablanca. La star indiscussa? Yildiz, che conquista i cuori dei tifosi con una prestazione da autentico fuoriclasse. I voti, i top e i flop? Ecco tutto quello che è successo in questa partita, dove i bianconeri dimostrano ancora una volta di essere tra i grandi favoriti del Mondiale per Club.

Voti, top e flop del match del ‘Lincoln Financial Field’ di Philadelphia, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. Altra goleada per i bianconeri, trascinati dallo scatenato Yildiz La Juventus fa due su due e stacca in anticipo il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Poker della squadra di Tudor al Wydad Casablanca, con i bianconeri che si giocheranno il primo post nel girone nella prossima gara contro il Manchester City. Yildiz e Amrabat (LaPresse) – Calciomercato.it A Philadelphia è Kenan Yildiz a trascinare la Juve: due gol e mezzo per il fantasista turco, a mani basse MVP del match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1: Yildiz è una delizia, Savona rimandato

In questa notizia si parla di: juventus - wydad - pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-JUVENTUS 2-3: Yildiz trascinatore, incubo Cambiaso - Nell'ultima giornata di Serie A, il Venezia ospita la Juventus al 'Penzo', con il match che si chiude con risultati significativi.

Il Wydad Casablanca non è una squadra materasso. Sono quarantuno i trofei vinti dal club, tra cui ventidue campionati: è il più titolato del Marocco. Il Wydad ha cambiato allenatore da pochi mesi, proprio come la Juventus. E si è rinforzato con sette acquisti ne Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1: Yildiz è una delizia, Savona rimandato; Manchester City-Wydad Casablanca 2-0, pagelle e tabellino: Foden e Doku sbrigano la pratica marocchina; Al Ain-Juventus 0-5, pagelle e tabellino: Kolo Muani e Conceiçao ne fanno due, dominio bianconero.

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1: Yildiz è una delizia, Savona rimandato - Wydad Casablanca, match della fase a gruppi del Mondiale per Club: pagelle, voti e tabellino della sfida di Philadelphia ... Secondo calciomercato.it

Juventus-Wydad 4-1, le pagelle: Yildiz magnifico (8), ispirato Cambiaso (7), McKennie non lucidissimo (5,5) - Juventus matematicamente qualificata agli ottavi di finale. Lo riporta leggo.it