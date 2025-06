Paganin sul gol di Lautaro | Ha mostrato a Pio Esposito come si fa è un campione

Massimo Paganin, noto per la sua expertise calcistica, ha sottolineato come il gol di Lautaro Martinez contro l’Urawa Red Diamonds sia un esempio di vera classe e talento. Sul post partita di Canale 5, l’opinionista ha mostrato a Pio Esposito come si realizza un campione in campo, evidenziando il gesto tecnico che ha emozionato i tifosi e ribadendo l'importanza di giocare con cuore e precisione. Un invito a tutti a seguire l’esempio del Leone nerazzurro.

L'opinionista Mediaset Massimo Paganin ha commentato il bellissimo gol di Lautaro realizzato contro l'Urawa Red Diamonds. Le sue parole. Nel post partita di Canale 5, in molti hanato la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, vinta dai nerazzurri con il risultato di 2-1. Il gesto tecnico più bello della serata, senza ombra di dubbio, è il gol del momentaneo pareggio di Lautaro Martinez, bravissimo a battere i nipponici con una super rovesciata. Il commentatore ed ex calciatore Massimo Paganin ci si è soffermato. GOL LAUTARO – «Poco prima Pio Esposito aveva tentato di fare lo stesso gol che all'argentino è riuscito.

