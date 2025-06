Pagani Fratelli d’Italia attacca sul sottopasso | Criticità e impatto sui residenti

Il progetto del sottopasso ferroviario di via Cauciello a Pagani sta suscitando preoccupazioni tra residenti e cittadini. Fratelli d’Italia interviene, sollevando critiche sulla larghezza e l’impatto del progetto sulla zona stazione, chiedendo chiarimenti all’amministrazione comunale. La questione aperta riguarda non solo le infrastrutture, ma anche il benessere e la qualità di vita di chi vive e lavora in questa area. È fondamentale fare chiarezza e ascoltare le voci della comunità .

Fratelli d’Italia interviene sul progetto del sottopasso ferroviario di via Cauciello e sull’intero piano di riqualificazione della zona stazione di Pagani, chiedendo spiegazioni all’amministrazione comunale. Il caso “Il sottopassaggio non appare molto ampio – spiegano Antonio Mariconda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Š Salernotoday.it - Pagani, Fratelli d’Italia attacca sul sottopasso: “CriticitĂ e impatto sui residenti”

In questa notizia si parla di: pagani - fratelli - italia - sottopasso

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità .

Pagani, Fratelli d’Italia attacca sul sottopasso: “Criticità e impatto sui residenti”; Pagani, sottopasso ferroviario e riqualificazione urbana: Fratelli d’Italia si rivolge al Comune e solleva criticità sul progetto.

Pagani, nasce il circolo territoriale di Fratelli d’Italia - È nato ufficialmente il nuovo circolo territoriale di Fratelli d’Italia a Pagani, un’iniziativa fortemente voluta dal coordinatore cittadino Antonio Mariconda, da poco alla guida del partito ... Scrive msn.com

Convenzione per il sottopasso. I civici replicano a Forza Italia - convenzione tra Rfi e Comune per la gestione del sottopasso di via Borsa, è intervenuta ieri la civica ... Lo riporta msn.com