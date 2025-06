Pagamento Naspi a giugno 2025 quando arriva | consulta le date

Se ti domandi quando riceverai il pagamento NASpI a giugno 2025, consulta il calendario INPS per conoscere le date precise. Ricorda che le erogazioni variano in base alla data di presentazione della domanda e ai controlli dell’istituto. Restare aggiornati è fondamentale per pianificare al meglio le proprie finanze. Ma quali sono le date esatte? Ecco tutto quello che devi sapere.

I pagamenti dell' indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS, con accrediti previsti tra il 10 e il 15 giugno  per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l'interessato ha presentato la domanda.

