Ottimo successo al motoraduno Bikers Club Group 73

tutta Italia, ma anche dall’estero, unendo appassionati di motori in un’atmosfera di entusiasmo e amicizia. Il motoraduno è stato un vero e proprio successo, dimostrando ancora una volta quanto la passione per le due ruote possa creare legami duraturi e condividere emozioni uniche. Un weekend indimenticabile che ha rafforzato il senso di comunità tra bikers di ogni provenienza.

Quello della settimana scorsa è stato un weekend all’insegna dei motori, della passione e della condivisione quello che ha animato gli impianti sportivi di Piandimeleto nell’ultimo fine settimana. Tante le presenze al motoraduno organizzato dal Bikers Club Group 73, storica realtà nata nei primi anni ’90 lungo la strada statale 73bis. Un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di bikers provenienti non solo dai comuni vicini e da tutta Italia, ma anche da diversi paesi europei. Un appuntamento che ha portato un’energia nuova nel cuore del Montefeltro e che ha trasformato Piandimeleto in un crocevia di amicizia, musica, buon cibo e rombi di motori, in un clima di festa e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ottimo successo al motoraduno “Bikers Club Group 73“

In questa notizia si parla di: bikers - motoraduno - club - group

Grande successo per il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino: oltre 800 moto al Parco delle Acacie di Atripalda - Un evento che ha unito passione, adrenalina e amicizia, trasformando questa giornata in una vera celebrazione della libertà su due ruote.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Qualche motoraduno in Puglia prossimamente? Vai su Facebook

Ottimo successo al motoraduno “Bikers Club Group 73“; Motoraduno Praia a Mare 2025: date e programma; Motoraduni ed eventi di dicembre 2024: non solo mercatini di Natale.

Ottimo successo al motoraduno “Bikers Club Group 73“ - Quello della settimana scorsa è stato un weekend all’insegna dei motori, della passione e della condivisione quello che ha ... Da ilrestodelcarlino.it

Falerone. Bikers Cave, scatta il motoraduno - Nel corso degli anni è divenuto uno dei motoraduni più noti del centro Italia: domani e sabato torna a Falerone la 21esima ‘Bikers Cave’, sul terreno lungo la strada provinciale montapponese 9. msn.com scrive