Orso si aggira di notte per le strade del paese | Non avvicinatevi

L’arrivo degli orsi sulle strade del paese sta diventando un evento sempre più frequente e preoccupante. Dopo gli avvistamenti di giugno a Idro, un nuovo episodio si è verificato all’Alto Garda, ricordandoci quanto sia importante rispettare le regole e mantenere la calma. Restate vigili e informati: la sicurezza di tutti dipende dalla prudenza e dalla collaborazione tra cittadini e autorità.

Riparte la stagione degli avvistamenti di orsi sulle strade. Dopo quello di inizio giugno a Idro, in Valsabbia, nel weekend si è registrato un nuovo episodio nella zona dell'Alto Garda, precisamente lungo la strada di San Giovanni, intorno alle 4 del mattino della notte tra venerdì 20 e sabato 21.

Dopo l’immagine in notturna arriva quella alla luce del sole. Un orso è stato fotografato martedì 10 giugno in un prato sopra Bergün da una fototrappola dell’Ufficio caccia e pesca del Canton Grigioni. I movimenti dell’orso in terra retica sono stati definiti piuttost Vai su Facebook

