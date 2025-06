Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 22 giugno 2025

Cari Capricorni, come autentici pilastri dello zodiaco sotto la guida di Saturno, oggi siete chiamati a sfruttare tutta la vostra resilienza e determinazione. La vostra ambizione, unita alla disciplina, vi permette di affrontare ogni sfida con calma e chiarezza, vedendo oltre gli ostacoli temporanei. In questo momento, le stelle rafforzano la vostra capacità di mantenere l’equilibrio interiore, sostenendovi nel raggiungimento dei vostri obiettivi più ambiziosi. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare nuove vette

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola.

