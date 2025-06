Organici di polizia insufficienti nella terra della ' Quarta Mafia' dove si continua ad uccidere e a mettere bombe

La ormai cronica carenza di organici delle forze di polizia nella terra della quarta mafia mette a rischio la sicurezza dei cittadini, mentre il sangue continua a macchiare le strade di Foggia. La segreteria provinciale del Siap esprime profondo cordoglio per l’ultimo grave fatto di sangue e denuncia come questa situazione rappresenti un allarme che non può essere ignorato. È arrivato il momento di agire con determinazione per tutelare la legalità e riaccendere la speranza di una città più sicura.

La segreteria provinciale del Siap Foggia, esprime preoccupazione e profondo cordoglio per il grave fatto di sangue verificatosi il 18 giugno, intorno alle 12, in pieno centro cittadino, consumato alla luce del sole in un'area nevralgica del capoluogo: "Costituisce l'ennesimo campanello d'allarme.

