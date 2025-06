Ore 2.30 Usa in guerra Trump ordina l’attacco all’Iran colpiti tre siti nucleari con le super bombe anti-bunker

Alle 2:30 ora italiana, il mondo ha assistito a un nuovo capitolo di tensione internazionale: gli Stati Uniti, sotto ordine di Trump, hanno lanciato un attacco devastante contro i siti nucleari dell’Iran. Con l’impiego dei potenti bombardieri B-2 e delle bombe GBU, l’azione mira a neutralizzare le strutture sotterranee di Fordow, Natanz e Isfahan. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici, aprendo scenari imprevedibili per la regione e il mondo intero.

Alle 2.3o ora italiana scatta l’attacco. Gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari dell’Iran con i bombardieri B-2 e sganciato bombe Gbu sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge Israele, gli Stati Uniti hanno impiegato bombardieri B-2, in grado di trasportare gli ordigni da 13 tonnellate che possono colpire e distruggere strutture sotterranee, l e bombe GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator (MOP), soprannominate ‘bunker buster’. Usa in guerra, Iran sotto attacco. Nel dettaglio, riferiscono Cnn e New York Times, l’attacco su Fordow è stato portato da 6 bombardieri che hanno sganciato una dozzina di bombe GBU. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it