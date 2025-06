Ordine d’arrivo MotoGP GP Italia 2025 | Marquez implacabile Bagnaia superato anche da Di Giannantonio

Il GP d’Italia 2025 al Mugello ha regalato emozioni da brivido, con Marc Marquez che si è issato in cima al podio, dimostrando ancora una volta la sua implacabile determinazione. La gara, tra sorpassi mozzafiato e colpi di scena, ha visto anche il sorprendente superamento di Bagnaia da parte di Di Giannantonio, lasciando gli appassionati senza fiato. La corsa al vertice è stata tutto tranne che scontata, scrivendo un capitolo epico nel campionato MotoGP.

Oggi si è disputato il GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Mugello. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’iconica pista toscana e le emozioni non sono mancate, con un avvio di gare decisamente palpitante e ricco di sorpassi al vertice. Marc Marquez ha vinto il GP d’Italia, imponendosi al Mugello al termine di una sfida davvero palpitante: nei primi sette giri ha dato vita a un emozionante duello con Francesco Bagnaia, poi ha preso la testa della corsa e pian piano ha incrementato il proprio vantaggio. Il centauro della Ducati ufficiale ha così bissato il successo ottenuto nella Sprint Race di ieri e ha allungato ulteriormente in testa alla classifica del Mondiale MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it